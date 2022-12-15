У шведському зоопарку застрелили трьох шимпанзе-втікачів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Шведський зоопарк заявив у четвер, що йому довелося застрелити трьох шимпанзе після того, як вони втекли зі свого вольєра. Про це УНН пише з посиланням на The Local.
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За даними компанії, яка керує зоопарком Фурувік приблизно за 200 кілометрів на північ від Стокгольма, примати отримали вогнепальні поранення.
«Шимпанзе вважається твариною з високим ступенем ризику. Якщо цей вид тварин не потрапить до зоопарку, він може загрожувати життю людей», - повідомила представник Parks and Resorts Анніка Троселіус.
П'ять із семи шимпанзе зоопарку зуміли втекти зі свого вольєра в середу незабаром після полудня і вільно блукали зоопарком.
Поки невідомо, як вони втекли.
Рішення застрелити шимпанзе викликало різку критику у соціальних мережах.
За словами зоопарку, заспокоєння тварин «не було альтернативою».
Додамо
Втеча шимпанзе послідувала за декількома іншими гучними інцидентами у Швеції.
Наприкінці жовтня королівська кобра вислизнула зі стокгольмського музею просто неба і зникла, доки не повернулася сама.
Через місяць великі великі сірі сови втекли з вольєру в тому ж зоопарку.