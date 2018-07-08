В штате Нью-Йорк арестован мужчина, угрожавший убить сторонников Трампа

По данным агентства, 75-летний Мартин Астроф был задержан возле своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США от одного из округов Нью-Йорка республиканца Ли Зельдина.

Как отмечает АР, Астроф вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина, после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

Астроф предъявлены обвинения в распространении угроз террористического характера и безрассудному поведению, которое ставит под угрозу жизни других людей. Он заключен под стражу в ожидании суда.