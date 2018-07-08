В штате Нью-Йорк арестован мужчина, угрожавший убить сторонников Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Житель штата Нью-Йорк арестован после того, как угрожал убить сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, 75-летний Мартин Астроф был задержан возле своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США от одного из округов Нью-Йорка республиканца Ли Зельдина.
Как отмечает АР, Астроф вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина, после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.
Астроф предъявлены обвинения в распространении угроз террористического характера и безрассудному поведению, которое ставит под угрозу жизни других людей. Он заключен под стражу в ожидании суда.