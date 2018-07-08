У штаті Нью-Йорк заарештовано чоловіка, який погрожував убити прихильників Трампа

За даними агентства, 75-річний Мартін Астроф був затриманий біля свого будинку в місті Несконсет після того, як виступив зі погрозами на адресу прихильників Трампа і підтримуючого президента члена Палати представників Конгресу США від одного з округів Нью-Йорка республіканця Лі Зельдіна.

Як зазначає АР, Астроф вступив у перепалку з одним зі співробітників виборчого штабу конгресмена в окрузі Саффолк. Чоловік заявив про бажання вбивати прихильників Трампа і Зельдіна, після чого мало не збив на своєму автомобілі співробітника штабу.

Астроф пред’явлені звинувачення в поширенні загроз терористичного характеру і безрозсудному поведінці, яке ставить під загрозу життя інших людей. Він поміщений під варту в очікуванні суду.