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У штаті Нью-Йорк заарештовано чоловіка, який погрожував убити прихильників Трампа

У штаті Нью-Йорк заарештовано чоловіка, який погрожував убити прихильників Трампа

Київ • УНН

 • 10312 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Житель штату Нью-Йорк заарештований після того, як погрожував вбити прихильників президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, 75-річний Мартін Астроф був затриманий біля свого будинку в місті Несконсет після того, як виступив зі погрозами на адресу прихильників Трампа і підтримуючого президента члена Палати представників Конгресу США від одного з округів Нью-Йорка республіканця Лі Зельдіна.

Як зазначає АР, Астроф вступив у перепалку з одним зі співробітників виборчого штабу конгресмена в окрузі Саффолк. Чоловік заявив про бажання вбивати прихильників Трампа і Зельдіна, після чого мало не збив на своєму автомобілі співробітника штабу.

Астроф пред’явлені звинувачення в поширенні загроз терористичного характеру і безрозсудному поведінці, яке ставить під загрозу життя інших людей. Він поміщений під варту в очікуванні суду.

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