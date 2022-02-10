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15 марта, 19:03 • 105676 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140851 просмотра

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В штате Нью-Йорк вблизи школы произошла стрельба, есть раненые

В штате Нью-Йорк вблизи школы произошла стрельба, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. На парковке средней школы в городе Баффало, штат Нью-Йорк, произошла стрельба. Два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Как отмечается, неизвестный достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали школьник и охранник.

По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. От полученных травм подростку требуется срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.

Стрелок остается на свободе. Сейчас его ищет полиция. Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.

Государственный колледж Буффало, что находится неподалеку от школы, отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.

Напомним

В Триполи неизвестные обстреляли автомобиль премьера Ливии.

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