В штате Нью-Йорк вблизи школы произошла стрельба, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На парковке средней школы в городе Баффало, штат Нью-Йорк, произошла стрельба. Два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Как отмечается, неизвестный достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали школьник и охранник.
По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. От полученных травм подростку требуется срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.
Стрелок остается на свободе. Сейчас его ищет полиция. Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.
Государственный колледж Буффало, что находится неподалеку от школы, отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.
Напомним
В Триполи неизвестные обстреляли автомобиль премьера Ливии.