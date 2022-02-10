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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У штаті Нью-Йорк поблизу школи сталася стрілянина, є поранені

У штаті Нью-Йорк поблизу школи сталася стрілянина, є поранені

Київ • УНН

 • 24985 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На парковці середньої школи в місті Баффало, штат Нью-Йорк, сталася стрілянина. Дві людини отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі 

Як зазначається, невідомий дістав пістолет і зробив декілька пострілів. В результаті інциденту постраждали школяр і охоронець.

За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, після занять на парковці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. Від отриманих травм підлітку потрібна термінова операція. Охоронець був поранений в ногу, загрози його життю немає.

Стрілець залишається на волі. Наразі його шукає поліція. Під час стрілянини в школі перебували близько 100 осіб.

Державний коледж Буффало, що знаходиться неподалік від школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.

Нагадаємо 

У Тріполі невідомі обстріляли автомобіль прем'єра Лівії.

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