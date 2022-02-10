У штаті Нью-Йорк поблизу школи сталася стрілянина, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На парковці середньої школи в місті Баффало, штат Нью-Йорк, сталася стрілянина. Дві людини отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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Як зазначається, невідомий дістав пістолет і зробив декілька пострілів. В результаті інциденту постраждали школяр і охоронець.
За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, після занять на парковці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. Від отриманих травм підлітку потрібна термінова операція. Охоронець був поранений в ногу, загрози його життю немає.
Стрілець залишається на волі. Наразі його шукає поліція. Під час стрілянини в школі перебували близько 100 осіб.
Державний коледж Буффало, що знаходиться неподалік від школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.
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