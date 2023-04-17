В штате Монтана планируют запретить TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Законодатели Монтаны приняли законопроект о запрете работы TikTok в штате США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Законопроект с названием SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений в штате предлагать TikTok для загрузки. TikTok, а также другие магазины мобильных приложений Apple и Google, будут оштрафованы за нарушение запрета, если законопроект станет законом.
Пока непонятно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета.
В TikTok уже ответили на законопроект: "Мы продолжим бороться за пользователей и авторов контента TikTok в Монтане, чьи средства к существованию и права Первой поправки находятся под угрозой из-за этого вопиющего злоупотребления со стороны правительства".
TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, сталкивается с растущими призывами некоторых американских законодателей запретить приложение по всей стране из-за опасений относительно потенциального влияния правительства Китая на платформу.
В TikTok неоднократно отрицали, что приложение делилось данными пользователей с правительством Китая, и заявляли, платформа этого не будет делать, даже если об этом попростит власть.
Сейчас компания работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная организация для хранения данных американских пользователей США на серверах, управляемых американской технологической компанией Oracle.