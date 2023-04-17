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У штаті Монтана планують заборонити TikTok

У штаті Монтана планують заборонити TikTok

Київ • УНН

 • 951532 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Законодавці Монтани ухвалили законопроєкт про заборону роботи TikTok в штаті США, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Законопроєкт з назвою SB 419, забороняє магазинам мобільних програм у штаті пропонувати TikTok для завантаження. TikTok, а також інші магазини мобільних додатків Apple та Google, будуть оштрафовані за порушення заборони, якщо законопроєкт стане законом.

Поки що незрозуміло, як держава забезпечуватиме дотримання заборони.

У TikTok вже відповіли на законопроєкт: "Ми продовжимо боротися за користувачів та авторів контенту TikTok у Монтані, чиї засоби до існування та права Першої поправки знаходяться під загрозою через це кричущі зловживання з боку уряду".

TikTok, що належить китайській технологічній компанії ByteDance, стикається зі наростальними закликами деяких американських законодавців заборонити додаток по всій країні через побоювання щодо потенційного впливу уряду Китаю на платформу.

У TikTok неодноразово заперечували, що програма ділилася даними користувачів з урядом Китаю, і заявляли, платформа цього не робитиме, навіть якщо про це попросить влада.

Зараз компанія працює над ініціативою під назвою Project Texas, в рамках якої створюється окрема організація для зберігання даних американських користувачів США на серверах, керованих американською технологічною компанією Oracle.

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