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В штабе ООС опровергли информацию о минировании Азовского моря

Киев • УНН

 • 11682 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В пресс-центре операции Объединенных сил заявили, что в акватории Азовского моря проходят учебно-тренировочные мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон", а реального минировании акватории нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление пресс-центра ООС.

В штабе ООС опровергли информацию о минировании Азовского моря

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"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно -тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - указали в пресс-центре.

Напомним, Украина выразила протест в ИМО из-за расширения действия российской радиостанции в Азовском море.

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