У штабі ООС спростували інформацію про мінування Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У пресцентрі операції Об’єднаних сил заявили, що в акваторії Азовського моря відбуваються навчально-тренувальні заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон", а реального мінування акваторії немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву пресцентру ООС.
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"У деяких вітчизняних ЗМІ з'явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря. З цього приводу надаємо уточнювальну інформацію: заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії Азовського моря", - вказали у пресцентрі.
Нагадаємо, Україна висловила протест в ІМО через розширенням дії російської радіостанції в Азовському морі.