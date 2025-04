В шлюзе Темзы застрял детеныш кита: всю ночь его пытались освободить спасатели, после чего усыпили

Детали

Кит, как полагается, детеныш полосатика, впервые был замечен в воскресенье вечером в нескольких милях вверх по реке возле моста Барнс, прежде чем застрять в Ричмондском шлюзе.

Спасатели прибыли примерно в 21:00, чтобы помочь животному, длина которого составляет примерно 3-4 метра. К ним присоединились пожарные команды и морские водолазы-спасатели, которые в течение нескольких часов пытались спустить кита на воду, прежде чем он был успешно перемещен в более безопасное место.

Как сообщило 11 мая издание Sky News, после того как ветеринарам удалось осмотреть животное, когда того переместили из Темзы, из-за “ухудшающегося состояния” было принято решение усыпить китенка. Сообщается, что ветеринары из Лондонского зоопарка ввели “большую” дозу анестетика около 18:30 в понедельник.

UPDATE: At 1am the #Whale was towed a mile up stream from #Richmond where it came loose from its inflatable casing in the middle of the river around Isleworth.



Agencies said they will try and relocate and assess the whale today but want to stress it is not in best health. pic.twitter.com/zICCBjzuVo

— Matt Graveling (@mattgraveling) May 10, 2021

Дополнение

Малый полосатик — самый маленький из крупных китов, вырастающий примерно до 10 м, и обычно встречается в северной части Атлантического и Тихого океанов.

Что было ранее

В позапрошлом году млекопитающее, предположительно, кит из семейства полосатиков длиной около 10 м, было обнаружено неподвижным на берегу реки Темза под мостом Бэттерси.