У шлюзі Темзи застрягло дитинча кита: всю ніч його намагалися звільнити рятувальники, після чого приспали

Деталі

Кит, як і годиться, дитинча полосатика, вперше був помічений в неділю ввечері в декількох милях вгору по річці біля мосту Барнс, перш ніж застрягти у Річмондському шлюзі.

Рятувальники прибули приблизно о 21:00, щоб допомогти тварині, довжина якої становить приблизно 3-4 метри. До них приєдналися пожежні команди і морські водолази-рятувальники, які протягом кількох годин намагалися спустити кита на воду, перш ніж він був успішно переміщений в більш безпечне місце.

Як повідомило 11 травня видання Sky News, після того як ветеринару вдалося оглянути тварину, коли того перемістили з Темзи, через "погіршення стану" було прийнято рішення приспати дитинча кита. Повідомляється, що ветеринари з Лондонського зоопарку ввели "велику" дозу анестетика близько 18:30 в понеділок.

UPDATE: At 1am the #Whale was towed a mile up stream from #Richmond where it came loose from its inflatable casing in the middle of the river around Isleworth.



Agencies said they will try and relocate and assess the whale today but want to stress it is not in best health. pic.twitter.com/zICCBjzuVo

- Matt Graveling (@mattgraveling) May 10, 2021

Доповнення

Малий полосатик - найменший з великих китів, що виростає приблизно до 10 м, і зазвичай зустрічається в північній частині Атлантичного і Тихого океанів.

Що було раніше

Позаторік ссавець, імовірно, кита із сімейства полосатиків довжиною близько 10 м, було виявлено нерухомим на березі річки Темза під мостом Беттерсі.