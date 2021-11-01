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В сессиях Одесского городского совета смогут принимать участие только вакцинированные депутаты

Киев • УНН

 • 11266 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Принять участие в сессии горсовета, которая состоится 3 ноября, депутаты смогут только при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Такое распоряжение дал мэр Одессы Геннадий Труханов 1 ноября во время аппаратного совещания, передает УНН.

В сессиях Одесского городского совета смогут принимать участие только вакцинированные депутаты

По словам Труханова, ограничительные меры касаются также чиновников, журналистов и различных активистов и общественников, которые намерены присутствовать на заседании лично.

“Мы не намерены ограничивать количество людей, но карантинные требования необходимо выполнять”, — заявил мэр, поручив секретариату горсовета оповестить всех его коллег об установленных правилах.

Труханов добавил, что такой режим будет соблюдаться до выхода Одесской области из красной зоны карантинных ограничений.

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