В сессиях Одесского городского совета смогут принимать участие только вакцинированные депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Принять участие в сессии горсовета, которая состоится 3 ноября, депутаты смогут только при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Такое распоряжение дал мэр Одессы Геннадий Труханов 1 ноября во время аппаратного совещания, передает УНН.
По словам Труханова, ограничительные меры касаются также чиновников, журналистов и различных активистов и общественников, которые намерены присутствовать на заседании лично.
“Мы не намерены ограничивать количество людей, но карантинные требования необходимо выполнять”, — заявил мэр, поручив секретариату горсовета оповестить всех его коллег об установленных правилах.
Труханов добавил, что такой режим будет соблюдаться до выхода Одесской области из красной зоны карантинных ограничений.