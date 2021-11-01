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У сесіях Одеської міської ради зможуть приймати участь тільки вакциновані депутати

Київ • УНН

 • 11266 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Взяти участь у сесії міськради, яка відбудеться 3 листопада, депутати зможуть тільки за наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту. Таке розпорядження дав мер Одеси Геннадій Труханов 1 листопада під час апаратної наради, передає УНН.

У сесіях Одеської міської ради зможуть приймати участь тільки вакциновані депутати

За словами Труханова, обмежувальні заходи стосуються також чиновників, журналістів і різних активістів і громадських діячів, які мають намір бути присутніми на засіданні особисто.

“Ми не маємо наміру обмежувати кількість людей, але карантинні вимоги необхідно виконувати”, — заявив мер, доручивши Секретаріату міськради оповістити всіх його колег про встановлені правила.

Труханов додав, що такий режим буде дотримуватися до виходу Одеської області з червоної зони карантинних обмежень.

Українські Національні Новини

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