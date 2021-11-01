У сесіях Одеської міської ради зможуть приймати участь тільки вакциновані депутати

За словами Труханова, обмежувальні заходи стосуються також чиновників, журналістів і різних активістів і громадських діячів, які мають намір бути присутніми на засіданні особисто.

“Ми не маємо наміру обмежувати кількість людей, але карантинні вимоги необхідно виконувати”, — заявив мер, доручивши Секретаріату міськради оповістити всіх його колег про встановлені правила.

Труханов додав, що такий режим буде дотримуватися до виходу Одеської області з червоної зони карантинних обмежень.