В августе административную границу с АР Крым пересекли более 400 тысяч человек

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107307 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119755 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111363 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117545 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149850 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140634 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192676 просмотра

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В августе административную границу с АР Крым пересекли более 400 тысяч человек

В августе административную границу с АР Крым пересекли более 400 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 9082 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В течение августа 2019 года административную границу с АР Крым в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 407 752 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

“В течение августа 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 407 752 человек и 56 721 транспортных средств. По сравнению с июлем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 17,47%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на −1,90%”, — говорится в сообщении.

КПВВ “Чонгар” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 107 047 человек и 15 982 единиц транспортных средств, в обратном направлении 93 115 человек и 14 906 единиц транспортных средств.

КПВВ “Каланчак” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 83 867 человек и 8743 единиц транспортных средств, в обратном направлении 77 921 человек и 8 470 единиц транспортных средств.

КПВВ “Чаплинка” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 24 548 человек и 4 327 единиц транспортных средств; в обратном направлении 21 254 человек и 4 293 единиц транспортных средств.

“Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и т.п.”, — говорится в сообщении.

Напомним, в сервисных зонах на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” планируется построить центры предоставления административных услуг.

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