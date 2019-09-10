В августе административную границу с АР Крым пересекли более 400 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В течение августа 2019 года административную границу с АР Крым в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 407 752 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
“В течение августа 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 407 752 человек и 56 721 транспортных средств. По сравнению с июлем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 17,47%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на −1,90%”, — говорится в сообщении.
КПВВ “Чонгар” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 107 047 человек и 15 982 единиц транспортных средств, в обратном направлении 93 115 человек и 14 906 единиц транспортных средств.
КПВВ “Каланчак” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 83 867 человек и 8743 единиц транспортных средств, в обратном направлении 77 921 человек и 8 470 единиц транспортных средств.
КПВВ “Чаплинка” в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 24 548 человек и 4 327 единиц транспортных средств; в обратном направлении 21 254 человек и 4 293 единиц транспортных средств.
“Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и т.п.”, — говорится в сообщении.
Напомним, в сервисных зонах на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” планируется построить центры предоставления административных услуг.