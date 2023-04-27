В санкт-петербурге были слышны взрывы - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В российском санкт-петербурге были слышны взрывы. Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как сообщается, сильная "бавовна" прогремела в поселении графская славянка в гатчинском районе области. Ударная волна была довольно ощутимой. Местные жители пишут, что этот взрыв было слышно даже в соседних районах.
Отмечается, что рядом с вероятным местом взрыва расположен аэродром "Пушкин". На записях с камер открытого горения нет, что именно произошло, сейчас выясняется.
Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в своем Telegram тоже отреагировал на взрывы.
"Если на "питере" действительно #гойда, буду очень рад", - написал он.
Напомним
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