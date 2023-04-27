У санкт-петербурзі було чутно вибухи - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В російському санкт-петербурзі було чутно вибухи. Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали, передає УНН.
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Як повідомляється, сильна "бавовна" пролунала в поселенні графська слов'янка в гатчинському районі області. Ударна хвиля була досить відчутною. Місцеві жителі пишуть, що цей вибух було чутно навіть в сусідніх районах.
Зазначається, що поряд з ймовірним місцем вибуху розташований аеродром "Пушкін". На записах з камер відкритого горіння немає, що саме сталося, наразі з'ясовують.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram теж відреагував на вибухи.
"Якщо на "пітєрє" дійсно #гойда, дуже тішитимуся", - написав він.
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