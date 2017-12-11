В санатории в Харьковской области отравились 22 беременные женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В санатории "Высокий" Харьковской области отравились 22 беременные женщины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
"За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины. По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы 4 больным установлен диагноз "Острая кишечная инфекция", другим диагноз "Острая респираторная вирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Указано, что ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды.
Напомним, в Полтавской области годовалый ребенок попал в реанимацию из-за отравления бытовой химией.
Как сообщал УНН, в Украине с 2014 года действует мораторий на проверки бизнеса. Принималось это решение с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, чем исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.
Однако за почти 3 года действия запрета на проверки, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.
Добавим, что накануне нардеп С.Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детских учебных учреждений. По его словам, именно антисанитария и бесконтрольность провоцируют частые вспышки инфекционных болезней, отравлений в учебных заведениях в разных регионах страны.