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У санаторії в Харківській області отруїлися 22 вагітні жінки

У санаторії в Харківській області отруїлися 22 вагітні жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У санаторії "Високий" Харківської області отруїлися 22 вагітні жінки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

"За медичною допомогою із скаргами на нудоту, блювоту, рідкі випорожнення та підвищення температури звернулось 22 вагітні жінки. За результатами медичного обстеження спеціалістами обласної клінічної лікарні та обласної клінічної інфекційної лікарні 4 хворим встановлено діагноз "Гостра кишкова інфекція", іншим діагноз "Гостра респіраторна вірусна інфекція", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування. Відібрано для проведення відповідних лабораторних досліджень 10 проб харчових продуктів та 50 змивів з об’єктів зовнішнього середовища.

Нагадаємо, на Полтавщині однорічна дитина потрапила до реанімації через отруєння побутовою хімією.

Як повідомляв УНН, в Україні з 2014 року діє мораторій на перевірки бізнесу. Приймалося це рішення з метою припинити тиск на підприємців збоку контролюючих органів, чим виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу.

Однак за майже 3 роки дії заборони на перевірки, як констатують експерти, сталося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, стали частішими випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.

Додамо, що напередодні нардеп С.Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування до дитячих навчальних установ. За його словами, саме антисанітарія і безконтрольність провокують часті спалахи інфекційних хвороб, отруєнь у закладах освіти в різних регіонах країни.

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