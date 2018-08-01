В Сан-Франциско создали робота для приготовления бургеров

Комбайн укомплектован 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Они, как отмечается, функционируют в полностью автоматизированном режиме. Автомат поджаривает до нужной кондиции кусок фарша или мяса, а потом на ленте конвейера добавляет указанные наполнители. Сыр, острые огурцы, помидоры, репчатый лук и иные начинки уже нарезаны и аккуратно сложены стопкой внутри автомата.

Приготовление одного бургера в среднем занимает пять минут и стоит всего 6 долларов по сравнению минимум с 12-16 долларами в привычных предприятиях общественного питания в США. Обслуживающий персонал подключается только, когда нужно принять заказ, пополнить запас булок и начинок и доставить блюдо клиенту.

Creator строит предприятие по готовке бургеров в районе Сан-Франциско, расположенном южнее улицы Маркет-стрит. Открытие намечено на сентябрь этого года.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr