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В Сан-Франциско создали робота для приготовления бургеров

В Сан-Франциско создали робота для приготовления бургеров

Киев  •  УНН

 • 13300 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Американская компания Creator разработала роботизированный комбайн, предназначенный для приготовления бургеров на заказ. Новинка будет введена в эксплуатацию в Сан-Франциско (штат Калифорния) в сентябре, сообщил во вторник телеканал CNBC, передает УНН.

Комбайн укомплектован 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Они, как отмечается, функционируют в полностью автоматизированном режиме. Автомат поджаривает до нужной кондиции кусок фарша или мяса, а потом на ленте конвейера добавляет указанные наполнители. Сыр, острые огурцы, помидоры, репчатый лук и иные начинки уже нарезаны и аккуратно сложены стопкой внутри автомата.

Приготовление одного бургера в среднем занимает пять минут и стоит всего 6 долларов по сравнению минимум с 12-16 долларами в привычных предприятиях общественного питания в США. Обслуживающий персонал подключается только, когда нужно принять заказ, пополнить запас булок и начинок и доставить блюдо клиенту.

Creator строит предприятие по готовке бургеров в районе Сан-Франциско, расположенном южнее улицы Маркет-стрит. Открытие намечено на сентябрь этого года.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr

— CNBC (@CNBC) 1 августа 2018

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