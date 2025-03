У Сан-Франциско створили робота для приготування бургерів

Комбайн укомплектований 20 різними комп’ютерами, 350 сенсорними датчиками і 50 виконавчими механізмами. Вони, як зазначається, функціонують в повністю автоматизованому режимі. Автомат підсмажує до потрібної кондиції шматок фаршу або м’яса, а потім на стрічці конвеєра додає зазначені наповнювачі. Сир, гострі огірки, помідори, цибулю та інші начинки вже нарізані і акуратно складені стопкою всередині автомата.

Приготування одного бургера в середньому займає п’ять хвилин і коштує всього 6 доларів в порівнянні мінімум з 12-16 доларами в звичних підприємствах громадського харчування в США. Обслуговуючий персонал підключається тільки, коли потрібно прийняти замовлення, поповнити запас булок і начинок і доставити страву клієнту.

Creator будує підприємство по готуванні бургерів в районі Сан-Франциско, розташованому на південь від вулиці Маркет-стріт. Відкриття заплановано на вересень цього року.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr

