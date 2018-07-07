В Румынии во время показательного полета разбился МиГ-21
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Самолет МиГ-21 потерпел катастрофу в субботу во время показательного полета на мероприятии по случаю Дня открытых дверей на румынской базе ВВС Борча (уезд Кэлэраш, юг страны), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Самолет упал в поле недалеко от базы и при ударе о землю взорвался.
По данным представителей уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пилоту удалось катапультироваться.
В мероприятии на базе Борча участвуют несколько тысяч человек.
Напомним, в Польше разбился военный самолет, пилот погиб.