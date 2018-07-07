В Румынии во время показательного полета разбился МиГ-21

Самолет упал в поле недалеко от базы и при ударе о землю взорвался.

По данным представителей уездного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пилоту удалось катапультироваться.

В мероприятии на базе Борча участвуют несколько тысяч человек.

Напомним, в Польше разбился военный самолет, пилот погиб.