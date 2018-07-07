У Румунії під час показового польоту розбився МіГ-21

Літак впав в поле неподалік від бази і при ударі об землю вибухнув.

За даними представників повітового Інспекторату з надзвичайних ситуацій, пілотові вдалося катапультуватися.

У заході на базі Борча беруть участь кілька тисяч осіб.

Нагадаємо, у Польщі розбився військовий літак, пілот загинув.