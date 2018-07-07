У Румунії під час показового польоту розбився МіГ-21
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Літак МіГ-21 зазнав катастрофи в суботу під час показового польоту під час заходу з нагоди Дня відкритих дверей на румунській базі ВПС Борча (повіт Келераш, південь країни), передає УНН із посиланням на ТАСС.
Літак впав в поле неподалік від бази і при ударі об землю вибухнув.
За даними представників повітового Інспекторату з надзвичайних ситуацій, пілотові вдалося катапультуватися.
У заході на базі Борча беруть участь кілька тисяч осіб.
Нагадаємо, у Польщі розбився військовий літак, пілот загинув.