В россии заявили о серийном производстве гиперзвуковых ракет "Циркон"

Детали

Министр обороны страны-агрессора шойгу также заявил, что россия продолжает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Как объясняли ранее Воздушные силы ВСУ, "Кинжал" - это новейший тип ракет, имеющихся на вооружении россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500– более 12000 км/ч.

С 24 февраля 2022 г. зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям. Россияне запустили их по Виннице.