У росії заявили про серійне виробництво гіперзвукових ракет "Циркон"

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Міністр оборони країни-агресора шойгу також заявив, що росія продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".

Як пояснювали раніше Повітряні сили ЗСУ, "Кинджал"- це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях. Росіяни запустили їх по Вінниці.