В России отреагировали на обвинения в испытаний космического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В России отреагировали на обвинения США и Великобритании, касающиеся испытаний космического оружия и утверждают, что не нарушали "никаких норм международного права". Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИДа РФ, передает УНН.
"Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное - не нарушали никаких норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.
В МИДе РФ сослались на информацию своего военного ведомства и утверждают, что "российский "спутник-инспектор" провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата".
Как сообщалось в УНН, в США заявили, что Россия провела на околоземной орбите испытания противоспутникового оружия. С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили в минобороны Великобритании. При этом США подчеркнули, что имеют доказательства того, что это были именно испытания оружия, а в Великобритании отметили, что впервые критикуют российские действия в космосе.