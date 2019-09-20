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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67273 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112655 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104472 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120104 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148507 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148827 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В России суд отправил под арест соратника оппозиционера Навального

В России суд отправил под арест соратника оппозиционера Навального

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Суд в столице России Москве 19 сентября отправил под административный арест директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова. Соратник оппозиционера Алексея Навального отбывать восемь суток, к которым его приговорили в августе. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Жданова задержали 19 сентября на выходе из дома и доставили в отдел внутренних дел. Там его уже был составлен протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия.

29 июля суд назначил Жданову 15 суток административного ареста. 9 августа он получил еще 10 суток, но отбыл из них только два дня. Оппозиционера тогда выпустили из спецприемника, и до конца свой второй срок он не отбыл. На заседании 19 сентября суд решил, что директор ФСК должен вернуться к месту несвободы.

Ранее управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило против Жданова уголовное дело. Директора ФБК подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм “Он вам не Димон”. В этом деле Жданову грозит штраф до 200 тысяч рублей (это около 80 тысяч гривен) или лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование ФСК “Он вам не Димон”, опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции. В мая 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против “Фонда борьбы с коррупцией” с требованием удалить из фильма часть расследования, где упоминается его имя.

Как сообщал УНН, российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов.

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