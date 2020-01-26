В России умер скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

"К сожалению, это правда, он умер перед храмом", - сказали ТАСС в пресс-службе РПЦ.

Источник в медицинских кругах сообщил, что предварительной причиной смерти Чаплина стала остановка сердца.

"Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин умер от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Отмечается, что Всеволоду Чаплину был 51 год. Церковный иерарх был одной из самых медийных и одиозных персон РПЦ за последнее десятилетие.

Как сообщалось ранее в УНН, в РПЦ решили объяснить, почему православные храмы украшены золотом, а архиереи носят богатые облачения.