В России умер скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин умер в воскресенье, 26 января, возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, сообщает ТАСС, информирует УНН.
"К сожалению, это правда, он умер перед храмом", - сказали ТАСС в пресс-службе РПЦ.
Источник в медицинских кругах сообщил, что предварительной причиной смерти Чаплина стала остановка сердца.
"Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин умер от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза", - сказал собеседник агентства ТАСС.
Отмечается, что Всеволоду Чаплину был 51 год. Церковный иерарх был одной из самых медийных и одиозных персон РПЦ за последнее десятилетие.
Как сообщалось ранее в УНН, в РПЦ решили объяснить, почему православные храмы украшены золотом, а архиереи носят богатые облачения.