У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер в неділю, 26 січня, біля храму Феодора Студита біля Нікітських воріт, повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"На жаль, це правда, він помер перед храмом", - сказали ТАСС в пресслужбі РПЦ.
Джерело в медичних колах повідомило, що попередньою причиною смерті Чапліна стала зупинка серця.
"Попередньо, протоієрей Всеволод Чаплін помер від раптової зупинки серця. Найближчим часом буде проведена експертиза", - сказав співрозмовник агентства ТАСС.
Зазначається, що Всеволоду Чапліну був 51 рік. Церковний ієрарх був однією з найбільш медійних та одіозних персон РПЦ за останнє десятиліття.
Як повідомлялося раніше в УНН, у РПЦ вирішили пояснити, чому православні храми прикрашені золотом, а архієреї носять багаті облачення.