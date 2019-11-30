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В России у жилых домов разбился вертолет

В России у жилых домов разбился вертолет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В России в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае неподалеку жилых домов упал вертолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Вертолет упал в 100 м от жилых домов, но разрушений на земле нет. По данным очевидцев, в воздухе раздался хлопок, после чего он (вертолет - ред.) упал в лесополосе, вертолет полностью сгорел, пилота нашли в 30 метрах от вертолета", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, 30 ноября, около 9:30 по местному времени, возле поселка Дюрсо упал вертолет Robinson, принадлежавший Центру винного туризма. На его борту был один пилот, он погиб. Вертолет выполнял полет из поселка Дюрсо в Анапу.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело после аварии частного вертолета.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета Robinson RA (бортовой номер 05795) в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области вблизи с. Тарасенково потерпел катастрофу вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

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