В России у жилых домов разбился вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В России в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае неподалеку жилых домов упал вертолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Вертолет упал в 100 м от жилых домов, но разрушений на земле нет. По данным очевидцев, в воздухе раздался хлопок, после чего он (вертолет - ред.) упал в лесополосе, вертолет полностью сгорел, пилота нашли в 30 метрах от вертолета", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, 30 ноября, около 9:30 по местному времени, возле поселка Дюрсо упал вертолет Robinson, принадлежавший Центру винного туризма. На его борту был один пилот, он погиб. Вертолет выполнял полет из поселка Дюрсо в Анапу.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело после аварии частного вертолета.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета Robinson RA (бортовой номер 05795) в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
Напомним, в Полтавской области вблизи с. Тарасенково потерпел катастрофу вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.