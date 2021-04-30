В России 90-летняя женщина отругала спикера Госдумы Володина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по родному Саратову встретил 90-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны Анну Полуйко, которая обругала его и российские власти в целом. Разговор попал на видео, которое распространили соцсети, передает УНН.
Детали
Полуйко взяла Володина за руку и чуть менее 15 минут критиковала ситуацию в стране, обращаясь к нему на "ты". Она обвинила чиновников во лжи и коррупции, а также указала на тяжелую ситуацию с экономикой, вспомнив слишком высокую инфляцию.
"А то воруют миллиарды, миллиарды, ну как можно?!... По телевизору каждый день - Володин. "Володин получил", "Володин добыл"... Вот, пожалуйста, уменьши ты ложь и всем скажи", - обратилась она к спикеру Госдумы.
Володин не выпускал руку пенсионерки и не перебивал ее, периодически кивая.
"Для меня, для меня лично - позор, когда президент дает 10 000, чтобы ребенка в школу собрать. Понимаешь, обидно-обидно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят - сколько там процентов - без газа, села исчезли с карты. Ну это же позор!... это же все страна. Развалили, разворовали, продолжают. Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?" - продолжила Анна Полуйко.
Володин позже прокомментировал встречу и отметил, что "бабушка" дала ему "приказы". Он назвал "понятными" ее эмоции, но призвал "слышать" людей и замечать их. Полуйко отказалась комментировать свою встречу с председателем Госдумы, сославшись на усталость.