У Росії 90-річна жінка вилаяла спікера Держдуми Володіна

ukru
Ексклюзив
10:51 • 50888 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 90163 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130196 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171664 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 253774 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185405 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178422 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188477 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155208 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160297 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110199 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124143 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 70836 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101268 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 113968 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 253777 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201833 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296794 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 291919 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 14762 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94477 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99745 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 94926 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112020 перегляди
Актуальне
У Росії 90-річна жінка вилаяла спікера Держдуми Володіна

У Росії 90-річна жінка вилаяла спікера Держдуми Володіна

Київ • УНН

 • 30317 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін під час прогулянки по рідному Саратову зустрів 90-річну пенсіонерку, ветерана Великої Вітчизняної війни Ганну Полуйко, яка вилаяла його і російську владу в цілому. Розмова потрапила на відео, яке розповсюдили соцмережі, інформує УНН.

Деталі

Полуйко взяла Володіна за руку і трохи менше 15 хвилин критикувала ситуацію в країні, звертаючись до нього на "ти". Вона звинуватила чиновників у брехні і корупції, а також вказала на важку ситуацію з економікою, згадавши занадто високу інфляцію.

"А то крадуть мільярди, мільярди, ну як можна?!... По телевізору кожен день - Володін. "Володін дістав", "Володін добув"... Ось, будь ласка, зменш ти брехню і всім скажи", - звернулася вона до спікера Держдуми.

Володін не випускав руку пенсіонерки і не перебивав її, періодично киваючи.

"Для мене, для мене особисто - ганьба, коли президент дає 10 000, щоб дитину в школу зібрати. Розумієш, прикро-прикро. Така величезна територія, такі багатства, і люди сидять - скільки там відсотків - без газу, села зникли з карти. Ну, це ж ганьба!.. Це ж все країна. Розвалили, розікрали, продовжують. Так у мене питання: Це коли-небудь закінчиться?" - продовжила Ганна Полуйко.

Володін пізніше прокоментував зустріч і зазначив, що "бабуся" дала йому "накази". Він назвав "зрозумілими" її емоції, але закликав "чути" людей і помічати їх. Полуйко відмовилася коментувати свою зустріч з головою Держдуми, пославшись на втому.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володин.Саратов. (@volodin.saratov)

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами