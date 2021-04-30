У Росії 90-річна жінка вилаяла спікера Держдуми Володіна

Деталі

Полуйко взяла Володіна за руку і трохи менше 15 хвилин критикувала ситуацію в країні, звертаючись до нього на "ти". Вона звинуватила чиновників у брехні і корупції, а також вказала на важку ситуацію з економікою, згадавши занадто високу інфляцію.

"А то крадуть мільярди, мільярди, ну як можна?!... По телевізору кожен день - Володін. "Володін дістав", "Володін добув"... Ось, будь ласка, зменш ти брехню і всім скажи", - звернулася вона до спікера Держдуми.

Володін не випускав руку пенсіонерки і не перебивав її, періодично киваючи.

"Для мене, для мене особисто - ганьба, коли президент дає 10 000, щоб дитину в школу зібрати. Розумієш, прикро-прикро. Така величезна територія, такі багатства, і люди сидять - скільки там відсотків - без газу, села зникли з карти. Ну, це ж ганьба!.. Це ж все країна. Розвалили, розікрали, продовжують. Так у мене питання: Це коли-небудь закінчиться?" - продовжила Ганна Полуйко.

Володін пізніше прокоментував зустріч і зазначив, що "бабуся" дала йому "накази". Він назвав "зрозумілими" її емоції, але закликав "чути" людей і помічати їх. Полуйко відмовилася коментувати свою зустріч з головою Держдуми, пославшись на втому.