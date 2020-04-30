В работу энергосистемы Украины вернули еще один атомный блок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети. За минувшие сутки АЭС выработано 196,23 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"30 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. 30 апреля 2020 года в 00:51 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после выяснения и устранения причин срабатывания электрической защиты", - говорится в сообщении.
Также:
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- Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 133-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2740 МВт, РАЭС - 2350 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 810 МВт.
"За прошедшие сутки, 29 апреля, станциями выработано 196,23 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 43,21 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.