У роботу енергосистеми України повернули ще один атомний блок

"30 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. 30 квітня 2020 року о 00:51 енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після з’ясування і усунення причин спрацювання електричного захисту", - йдеться у повідомленні.

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Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 133-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 15-а доба середнього планового ремонту.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 740 МВт, РАЕС – 2 350 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 810 МВт.

"Минулої доби, 29 квітня, станціями вироблено 196,23 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 43,21 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.