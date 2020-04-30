У роботу енергосистеми України повернули ще один атомний блок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі. За попередню добу АЕС вироблено 196,23 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"30 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. 30 квітня 2020 року о 00:51 енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після з’ясування і усунення причин спрацювання електричного захисту", - йдеться у повідомленні.
Також:
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- Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 133-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 15-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 740 МВт, РАЕС – 2 350 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 810 МВт.
"Минулої доби, 29 квітня, станціями вироблено 196,23 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 43,21 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.