В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86568 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100616 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110156 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99277 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104570 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106462 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130412 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

Киев  •  УНН

 • 13941 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об очередном успешном испытании ракеты "Вильха-М", которая поразила цель на расстоянии 120 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км", - написал Алексей Данилов.

Он отметил, что несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

"Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ", - добавил Алексей Данилов.

Напомним, в СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Вильха-М".

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