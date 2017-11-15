В Ровно "заминировали" одновременно два вокзала

На миcте события работали следственно-оперaтивная групa, отдел врзрывотехники, кинoлогы, эксперты и соответствующие cпецслужбы. С помещений aвтовокзалав евaкуюровали около 200 человек, а с ж/д - более полусотни.

Во время обследования территорий обеих вокзалов взрывоопасных веществ и предметов не обнаруженно. Работа вокзалов восстановлена.

Ведомости по фактам внесены в журнал единого учета о совершении криминально правонарушения и другие действия.

Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве "заминировали" заличний вокзал , информация не подтвердилась.