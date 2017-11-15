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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 20265 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50619 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70219 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77085 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77693 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62648 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99874 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100732 просмотра

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В Ровно "заминировали" одновременно два вокзала

В Ровно "заминировали" одновременно два вокзала

Киев  •  УНН

 • 10434 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В 15 часов в полицию почти одновременно поступило два сообщения о минировании железнодорожного и центрaльного автовокзала Ровно. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

На миcте события работали следственно-оперaтивная групa, отдел врзрывотехники, кинoлогы, эксперты и соответствующие cпецслужбы. С помещений aвтовокзалав евaкуюровали около 200 человек, а с ж/д - более полусотни.

Во время обследования территорий обеих вокзалов взрывоопасных веществ и предметов не обнаруженно. Работа вокзалов восстановлена.

Ведомости по фактам внесены в журнал единого учета о совершении криминально правонарушения и другие действия.

Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве "заминировали" заличний вокзал , информация не подтвердилась.

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