В Ровно "заминировали" одновременно два вокзала
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В 15 часов в полицию почти одновременно поступило два сообщения о минировании железнодорожного и центрaльного автовокзала Ровно. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
На миcте события работали следственно-оперaтивная групa, отдел врзрывотехники, кинoлогы, эксперты и соответствующие cпецслужбы. С помещений aвтовокзалав евaкуюровали около 200 человек, а с ж/д - более полусотни.
Во время обследования территорий обеих вокзалов взрывоопасных веществ и предметов не обнаруженно. Работа вокзалов восстановлена.
Ведомости по фактам внесены в журнал единого учета о совершении криминально правонарушения и другие действия.
Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве "заминировали" заличний вокзал , информация не подтвердилась.