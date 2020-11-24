В Ровно подросток третий раз за год похитил маршрутку

“Вечером, 21 ноября, 17-летний житель села Большой Олексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска. Около 20:00 он приехал на железнодорожный вокзал в Киеве и снова захотел покататься на маршрутке. Сделал все, как обычно, „профессионально“, ведь ранее дважды похищал аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку на улице Макарова и, поскольку охранник только что отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки. Водительская дверь была закрыта, а вот задние — нет. В бардачке молодой человек нашел ключи и быстро уехал со стоянки”, — указано в сообщении.

Отмечается, что около 00:30 охранник обходил территорию и увидел, что одной из маршруток нету. Он сразу сообщил в полицию.

“Патрульным полицейским в это время поступила информация, что водитель транспортного средства мог поехать в село Великий Алексин, поэтому направились туда. Экипаж патрульных обнаружил маршрутное такси на улице Олексинской в Киеве. Однако ее руководитель по требованию полицейских не останавливался и даже сумел „оторваться“ от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Большой Олексин.

“Работники Ровенского отдела полиции оперативно установили и личность похитителя: им оказался уже всем знакомый 17-летний „угонщик маршруток“. Парень аналогичным способом похитил маршрутку 26 февраля в этом году, а через четыре дня — еще одну. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор — два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу”, — сообщили в отделе коммуникации.

Указано, что следователи Ровенского отдела полиции по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенном повторно, начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

“Несовершеннолетний признается в содеянном и, которые и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься”, — добавили в отделе коммуникации.

Напомним, летом в Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль и уснул в нем.