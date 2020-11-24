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У Рівному підліток втретє за рік викрав маршрутку

У Рівному підліток втретє за рік викрав маршрутку

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Рівному 17-річний підліток втретє за рік “професійно” викрав маршрутку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

“Увечері, 21 листопада, 17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська. Близько 20:00 він приїхав на залізничний вокзал у Рівному і знову захотів покататися на маршрутці. Зробив усе, як зазвичай, „професійно“, адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки. Водійські двері були зачинені, а от задні — ні. У бардачку молодик знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що близько 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції.

“Патрульним поліцейським в цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направились туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів „відірватися“ від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.

“Працівники Рівненського відділу поліції оперативно встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний „угонщик маршруток“. Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні — іще одну. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він ще не набрав законної сили”, — повідомили у відділі комунікації.

Вказано, що слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

“Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися”, — додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, влітку в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль та заснув у ньому.

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