В РФ заявили о новом аресте в деле о госизмене в "Роскосмосе"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В рамках уголовного дела против сотрудника российского ФГУП ЦНИИмаш - головного научного института российской госкорпорации "Роскосмос" - Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, появился второй подозреваемый. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС, передает УНН.
"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", - сказал собеседник, уточнив, что второй фигурант арестован.
Источник также отметил, что сначала был задержан первый фигурант, а уже потом Кудрявцев. "Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, которое находится в активной стадии", - подчеркнул собеседник.
В госкорпорации "Роскосмос" отметили, что не владеют информацией о втором подозреваемом. "Роскосмос такой информацией не располагает", - заявили в пресс-службе корпорации.
Кудрявцев был арестован 19 июля. Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о госизмене в "Роскосмосе", сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.