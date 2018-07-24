У РФ заявили про новий арешт у справі про держзраду в "Роскосмосі"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У рамках кримінальної справи проти співробітника російського ФДУП ЦНДІмаш - головного наукового інституту російської держкорпорації "Роскосмос" - Віктора Кудрявцева, обвинуваченого у державній зраді, з'явився другий підозрюваний. Про це з посиланням на джерело повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У кримінальній справі про держзраду двоє підозрюваних. За версією слідства, фігуранти передавали інформацію одній із західних країн", - сказав співрозмовник, уточнивши, що другий фігурант заарештований.
Джерело також відзначило, що спочатку було затримано першого фігуранта, а вже потім Кудрявцев. "Суд також санкціонував обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів, під час яких було вилучено документи, що становлять інтерес для слідства, яке перебуває в активній стадії", - підкреслив співрозмовник.
У держкорпорації "Роскосмос" відзначили, що не володіють інформацією про другого підозрюваного. "Роскосмос такою інформацією не володіє", - заявили у прес-службі корпорації.
Кудрявцев був заарештований 19 липня. Мосміськсуд 2 серпня розгляне скаргу на арешт фігуранта справи про держзраду в "Роскосмосі", співробітника ЦНДІмаш Віктора Кудрявцева.