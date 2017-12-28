В РФ обеспокоены решением Японии разместить ПРО США

"Рассматриваем этот шаг японской стороны как идущий вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе. Подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче по формированию доверия в военно-политической сфере между РФ и Японией и будет иметь негативное влияние на общую атмосферу двусторонних отношений, включая переговоры по проблеме мирного договора", - сказала Захарова.

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По ее словам, "абсолютно очевидным" является то, что развертывание систем является очередным шагом в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США.

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Отметим, правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, по мнению Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около 889 млн долл.) каждая.