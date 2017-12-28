У РФ занепокоєні рішенням Японії розмістити ПРО США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розміщення в Японії наземних комплексів протиракетної оборони (ПРО) американського виробництва Aegis Ashore негативно вплине на відносини Москви і Токіо. Про це заявила в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
“Розглядаємо цей крок японської сторони як такий, що йде врозріз із зусиллями щодо забезпечення миру і стабільності в регіоні. Подібні дії Токіо прямо суперечать пріоритетному завданню з формування довіри у військово-політичній сфері між РФ і Японією і матимуть негативний вплив на загальну атмосферу двосторонніх відносин, включаючи переговори з проблеми мирного договору”, — сказала Захарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія надасть Туреччині чотири ракетні комплекси С-400 на суму 2,5 млрд дол.
За її словами, “абсолютно очевидним” є те, що розгортання систем є черговим кроком в напрямку створення повноцінного Азіатсько-Тихоокеанського регіонального сегменту глобальної ПРО США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Японії заявило, що розгортання систем ПРО США не становить загрози Росії
Зазначимо, уряд Японії 19 грудня ухвалив рішення про розміщення на півночі і південному заході головного острова країни Хонсю в 2023 році двох американських комплексів ПРО Aegis Ashore, які, на думку Токіо, повинні убезпечити країну від ударів балістичних і, можливо, крилатих ракет. Ці установки будуть закуплені в США і обійдуться приблизно в 100 млрд ієн (близько 889 млн дол.) кожна.