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В Раде начали готовиться к проведению в Киеве весенней сессии ПА НАТО

Киев • УНН

 • 12476 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Верховной Раде Украины начали подготовку к проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, которая состоится в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ВР.

В Раде начали готовиться к проведению в Киеве весенней сессии ПА НАТО

"Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

Так, весенняя сессия ПА НАТО должна состояться в период с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.

"Аппарат Верховной Рады и Верховная Рада Украины уже начали соответствующую подготовку. Надеюсь, что другие структурные подразделения и ведомства присоединятся к этому процессу", - отметил председатель ВР Дмитрий Разумков.

В Раде утвердили персональный состав Оргкомитета. Члены Оргкомитета приняли решение о создании Рабочей группы по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

"Важно, чтобы все было сделано в определенные сроки, качественно и согласно законодательству", - отметил Разумков.

По информации ВР, следующее заседание Оргкомитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО запланирован на начало марта.

Напомним, парламентарии приняли в целом проект постановления о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине.

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