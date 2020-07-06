В ПЦУ развеяли мифы о празднике Ивана Купала

"В ночь на 7-е июля маскультура популяризирует гуляния на берегах водоемов, прыжки через костры, "гадания", поиск папоротника в лесу... Такие гуляния называют "праздником Ивана Купала" и часто, по незнанию, говорят, что это народное название церковного праздника, который отмечается 7 июля, Рождества Иоанна Предтечи. Это неверное утверждение: по содержанию, времени, способу празднования и происхождению эти два события не имеют между собой ничего общего", - сообщают в ПЦУ.

Как отмечают в церкви, гуляния в ночь на 7 июля, согласно одной из версий, связаны с языческим "божеством любви и продолжения рода" - Купалом. Впервые Купало упоминается в Густинской летописи XVII века - по предположению историков, имя этого "божества" появилось в результате недоразумения: летописец с Густынского монастыря, описывая игрища с купаниями, отождествил способ гуляний с названием "божества".

Также в ПЦУ объяснили происхождение традиции массовых гуляний и игрищ на Ивана Купала.

"В дохристианские времена это был ритуальный праздник, связанный с астрономическим явлением - летним солнцестоянием, когда был самый длинный день и самая короткая ночь в году. Язычники поклонялись солнцу и проводили различные обряды "очищения" огнем и водой для хорошего урожая и благополучия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что празднование ранее отмечали 23-24 июня, но с введением григорианского календаря и после перехода на новый стиль "праздник Купала" его сторонники преимущественно стали отмечать 6-7 июля.

"Поэтому, "Ивана Купала" и Рождество Иоанна Предтечи - это совершенно разные празднования... Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня - большой праздник для каждого христианина. Поэтому сознательно должны делать свой выбор, помня о смысле событий и праздников, а также о том, что сейчас идет Петров пост - время для изменения, покаяния, борьбы с собственными грехами и, как следствие, приближения к Богу", - отметили в ПЦУ.

Напомним, ранее ПЦУ прокомментировала утверждение о том, что "некрещеным людям - нельзя в храм".