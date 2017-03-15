В помещении хмельницкого Дома советов разбили турникет и кабину охраны

А после объявления перерыва с криками "Позор предателям!" мужчины разрушили кабину охраны и турникет, которые были установлены менее года назад. На месте происшествия сейчас не менее 40 правоохранителей и бойцы Нацгвардии, которые осуществляют охрану помещения.

"Считаю, что это верное решение, ведь во-первых, нельзя устанавливать препятствия для свободного доступа к местам государственной и местной власти на местах. Во-вторых, и турникет, и кабина охраны установлены без надлежащих документов. Большинство активистов и жителей области не довольны такими "будками" в ОГА и рады. Почти год об этом говорили на всех уровнях. А сегодня показали отношение общины к свободе слова и ограничению доступа к власти", - рассказал корреспонденту УНН депутат облсовета Юрий Смаль.

Турникет в здании установили 10 ноября.