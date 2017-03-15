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У приміщенні хмельницького Будинку рад розтрощили турнікет та кабіну охорони

Київ • УНН

 • 7510 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час перерви позачергової сесії Хмельницької облради у фойє будівлі зайшли активісти, які кувалдою понівечили турнікет і розтрощили кабіну охорони. Як повідомляє з місця події кореспондент УНН, близько 30 молодиків від початку сесії чергували на Майдані біля Будинку рад.

А після оголошення перерви з криками "Ганьба зрадникам!" чоловіки зруйнували кабіну охорони і турнікет, які було встановлено менше року тому. На місці події наразі щонайменше 40 правоохоронців і бійці Нацгвардії, які здійснювали охорону приміщення.

"Вважаєм, що це вірне рішення, адже по-перше, не можна встановлювати перешкоди для вільного доступу до місць державної і місцевої влади на місцях. По-друге, і турнікет, і кабіна охорони встановлені без належних документів. Більшість активістів і жителів області не задоволені такими "будками" в ОДА і раді. Майже рік про це говорили на всіх рівнях. А сьогодні показали втавлення громади до свободи слова і обмеження доступу до влади", - розповів кореспонденту УНН депутат облради Юрій Смаль.

Турнікет у будівлі встановили 10 листопада.

Українські Національні Новини

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