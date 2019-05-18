В прифронтовой Сартане ликвидировано наркоплантацию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В прифронтовой Сартане, Донецкая область, ликвидировано наркоплантацию. Более 200 кустов элитных сортов конопли изъяли в рамках оперативных мероприятий сотрудники Управления стратегических расследований совместно с детективами областного главка полиции в наркозависимого жителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.
"Установлено, что на частном земельном участке 37-летний хозяин оборудовал 4 большие теплицы, в которых выращивал овощи, а в средней - спрятал наркосодержащие растения. Семена голландской разновидности конопли мужчина приобрел через Интернет, высадил сначала в горшках - каждый куст отдельно, а затем те, которые созрели, пересадил в грунт", - говорится в сообщении.
В общем оперативники изъяли 230 растений. Сейчас устанавливается цель, с которой владелец выращивал такой объем наркосырья.
По данному факту начато досудебное расследование по квалификацией по ч.2 ст.310 "Посев или выращивание конопли" Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляют сотрудники прокуратуры.
Напомним, в Херсонской области полицейские обнаружили наркоплантацию на 700 тыс. гривен.