В Праге установят памятник власовцы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Руководство пражского района Ржепории (Řeporyjí) приняло решение установить в своем районе памятник воинам Русской освободительной армии генерала Власова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Памятник должен быть установлен в мае следующего года. Решение принято единогласно.
По мнению руководителя района Павла Новотого, "район Ржепории в долгу перед 300 погибших воинами, которые помогали освободить Прагу в мае 1945 года, они должны иметь свое благоговейно место".
Сейчас ведутся переговоры о том, как памятник власовцы и в целом - памятное место будет выглядеть. Как отметил Павел Новотны, памятник будут оберегать камеры, а также он будет покрыт специальным веществом против граффити. По его мнению, "памятник вспоминать о трехсот спасателей Праги из рядов РОА (Русская освободительная армия - ред.), Могилы которых разбросаны повсюду и как правило, это безымянные захоронения". Таков, например, и захоронения власицив на пражском Ольшанском кладбище.
Однозначно против установления памятника власовцы в Праге выступила Россия. В частности, посольство России в Праге в своем заявлении отметило, что "Русская освободительная армия была коллаборационных вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха", и в случае его установки дошло бы до "нарушение обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года ".
Русская освободительная армия (РОА) состояла из советских граждан, в плену, начиная с 1943 года, начали объединяться вокруг военачальника генерала Андрея Власова. Особенно активно РОА начала формироваться после создания в ноябре 1944 года "Комитета освобождения народов России", который возглавил Власов. Лишь некоторые подразделения армии Власова на восточном фронте воевали против Красной армии. В конце войны войско Андрея Власова вышло из-под немецкого командования и искало путей присоединения к западным союзникам. Власовцы приняли участие в освобождении Праги.
12 мая 1945 недалеко от чешского города Пльзень Андрей Власов был арестован войском 1-го Украинского фронта, 1 августа 1946 года в московской Бутырской тюрьме казнен.
Напомним, в Чехии за сутки облили краской два памятника советским воинам.