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В послании Путина прозвучали "тревожные звоночки", Украина должна обратить на них особое внимание - эксперт

В послании Путина прозвучали "тревожные звоночки", Украина должна обратить на них особое внимание - эксперт

Киев  •  УНН

 • 31970 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В обращении президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не было резонансных заявлений об Украине, ведь такие заявления могли бы отвлечь от основных месседжей электорату. Однако были "тревожные звоночки", которым стоит уделить внимание. Такое мнение высказал УНН политичний аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Аадресаты

"Это было послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Соответственно, главной целевой аудиторией в таком жанре выступает внутренняя российская аудитория - непосредственно российские политические элиты, которые были в зале, и российские избиратели, которые за этим следили по телевизору", - отметил эксперт.

По его словам, задача этого послания была подчинена целям и интересам по переизбранию партии "Единая Россия" на парламентских выборах в сентябре 2021 года.

Таким образом Кремль дал "сигнал поддержки социальной базе" - о том, что правящий режим будет гарантировать им сохранение нынешнего уровня благосостояния, потребления, чувство безопасности, в обмен на их голоса на выборах.

Поэтому, по мнению Горбача, в речи Путина было уделено немного времени международной ситуации: чтобы не размывать этот социальный месседж - о социальных доплатах на детей, медицину, борьбу с ковидом тому подобное.

"Социальной базой путинского режима являются силовики, пенсионеры и так называемые бюджетники. Собственно, им эти основные месседжи и адресовались. Причем, в части силовиков как раз и было упомянуто о внешней политике, контур по внешней безопасности", - отметил он.

О "тревожных звоночках"

"При том, что очень мало времени было уделено этой теме, все равно некоторые тревожные звоночки прозвучали. Например, в путинской речи было упоминание о провокациях, которые могут быть направлены против их (российской - ред.) безопасности, и о том, что путинский режим будет самостоятельно определять, что является провокацией, и где проходят красные линии, и он будет определяться уже постфактум - после того, как должны состояться какие-то провокации. Это - тревожный звоночек, и в Украине этому пассажунужно уделять повышенное внимание, а не успокаивать себя тем, что об Украине, Донбассе, или войсках на границах Украины Путин не говорил", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин этого не озвучил, чтобы не размывать главный месседж своему электорату, направленный на его успокоение и мобилизацию поддержки.

"Вспоминать радикальные, агрессивные вещи, которые говорит Жириновский о "бомбить Киев" или Зюганов "вводить войска на Донбасс" Путин бы не стал. Если бы он сказал, то никто не обратил внимание на социальные доплаты, медицинские гарантии и так далее", - отметил собеседник УНН.

Он советует рассматривать нынешнее послание только как вступление, "прелюдию" к дальнейшим действиям в ближайшие дни.

Так, в четверг Москву посетит Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Приедет он с проектом так называемого "стратегического указа" (это цитата из его слов), и это может касаться именно оборонно-безопасности кооперации, сотрудничества с россиянами. Не обязательно это будет поглощение белорусской государственности Российской Федерацией. Это может быть договор о размещении военных баз на территории Беларуси. Там уже присутствуют российские военнослужащие на условиях временного размещения, но это как раз может быть игра против Запада прежде всего - против Европы, Соединенных Штатов, выставить что-то в Беларуси, например разместить ракеты разрешить использовать белорусские аэродромы - но это уже детали", - отметил эксперт.

Если это произойдет, он советует пристально следить за событиями на Донбассе.

"Потому что там тоже, если россияне захотят размещать свои базы в Беларуси - тогда почему бы им этого не сделать на оккупированной части Донбасса? Или в пакете с белорусским решением, чтобы на него вроде бы меньше обращали внимание (хотя на это вряд ли можно не обратить внимание), собственно это будет такой акт агрессии, но рассчитан на то, чтобы в момент совершения этой агрессии не получить какого-то военного сопротивления на поле боя.

Потому что введению ... никто не помешает. Можно будет реагировать на это действие уже потом, другими средствами, но не допустить этого уже никто не может - ни Украина, ни Запад", - отметил он.

На следующий день, 23 апреля, на экстренном заседании Совета Федерации эти решения военно-оборонные могут быть узаконены, после этого это все может начать разворачиваться, считает он.

Справка

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступал с посланием в Совет Федерации.

Во время выступления он заявил, среди прочего, что надеется, что "по отношению к Росии никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить - мы сами решим".

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