В послании Путина прозвучали "тревожные звоночки", Украина должна обратить на них особое внимание - эксперт

Аадресаты

"Это было послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Соответственно, главной целевой аудиторией в таком жанре выступает внутренняя российская аудитория - непосредственно российские политические элиты, которые были в зале, и российские избиратели, которые за этим следили по телевизору", - отметил эксперт.

По его словам, задача этого послания была подчинена целям и интересам по переизбранию партии "Единая Россия" на парламентских выборах в сентябре 2021 года.

Таким образом Кремль дал "сигнал поддержки социальной базе" - о том, что правящий режим будет гарантировать им сохранение нынешнего уровня благосостояния, потребления, чувство безопасности, в обмен на их голоса на выборах.

Поэтому, по мнению Горбача, в речи Путина было уделено немного времени международной ситуации: чтобы не размывать этот социальный месседж - о социальных доплатах на детей, медицину, борьбу с ковидом тому подобное.

"Социальной базой путинского режима являются силовики, пенсионеры и так называемые бюджетники. Собственно, им эти основные месседжи и адресовались. Причем, в части силовиков как раз и было упомянуто о внешней политике, контур по внешней безопасности", - отметил он.

О "тревожных звоночках"

"При том, что очень мало времени было уделено этой теме, все равно некоторые тревожные звоночки прозвучали. Например, в путинской речи было упоминание о провокациях, которые могут быть направлены против их (российской - ред.) безопасности, и о том, что путинский режим будет самостоятельно определять, что является провокацией, и где проходят красные линии, и он будет определяться уже постфактум - после того, как должны состояться какие-то провокации. Это - тревожный звоночек, и в Украине этому пассажунужно уделять повышенное внимание, а не успокаивать себя тем, что об Украине, Донбассе, или войсках на границах Украины Путин не говорил", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин этого не озвучил, чтобы не размывать главный месседж своему электорату, направленный на его успокоение и мобилизацию поддержки.

"Вспоминать радикальные, агрессивные вещи, которые говорит Жириновский о "бомбить Киев" или Зюганов "вводить войска на Донбасс" Путин бы не стал. Если бы он сказал, то никто не обратил внимание на социальные доплаты, медицинские гарантии и так далее", - отметил собеседник УНН.

Он советует рассматривать нынешнее послание только как вступление, "прелюдию" к дальнейшим действиям в ближайшие дни.

Так, в четверг Москву посетит Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Приедет он с проектом так называемого "стратегического указа" (это цитата из его слов), и это может касаться именно оборонно-безопасности кооперации, сотрудничества с россиянами. Не обязательно это будет поглощение белорусской государственности Российской Федерацией. Это может быть договор о размещении военных баз на территории Беларуси. Там уже присутствуют российские военнослужащие на условиях временного размещения, но это как раз может быть игра против Запада прежде всего - против Европы, Соединенных Штатов, выставить что-то в Беларуси, например разместить ракеты разрешить использовать белорусские аэродромы - но это уже детали", - отметил эксперт.

Если это произойдет, он советует пристально следить за событиями на Донбассе.

"Потому что там тоже, если россияне захотят размещать свои базы в Беларуси - тогда почему бы им этого не сделать на оккупированной части Донбасса? Или в пакете с белорусским решением, чтобы на него вроде бы меньше обращали внимание (хотя на это вряд ли можно не обратить внимание), собственно это будет такой акт агрессии, но рассчитан на то, чтобы в момент совершения этой агрессии не получить какого-то военного сопротивления на поле боя.

Потому что введению ... никто не помешает. Можно будет реагировать на это действие уже потом, другими средствами, но не допустить этого уже никто не может - ни Украина, ни Запад", - отметил он.

На следующий день, 23 апреля, на экстренном заседании Совета Федерации эти решения военно-оборонные могут быть узаконены, после этого это все может начать разворачиваться, считает он.

Справка

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступал с посланием в Совет Федерации.

Во время выступления он заявил, среди прочего, что надеется, что "по отношению к Росии никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить - мы сами решим".