В Польше задержали австрийца по подозрению в совершении преступлений на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Польская пограничная служба задержала на границе с Украиной 25-летнего гражданина Австрии, который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженных действиях на территории Донбасса, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Предполагают, что он принадлежал к одной из групп, участвует в военных действиях, и убивал раненых и пленных.
Сообщается, что австрийца задержали в ночь с пятницы на субботу на территории контрольно-пропускного пункта в Дорогуске (на украинской стороне - Ягодин), когда он пытался выехать из Польши.
Задержанного австрийца ждет экстрадиция в Австрию.
Как сообщал УНН, СБУ не пропустила в Украину россиянина, который готовил провокации в Одессе на 2 мая.