У Польщі затримали австрійця за підозрою у скоєнні злочинів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Польська Прикордонна служба затримала на кордоні з Україною 25-річного громадянина Австрії, який перебував у розшуку за підозрою в участі у збройних діях на території Донбасу, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
Припускають, що він належав до однієї з груп, що бере участь у військових діях, і вбивав поранених та полонених.
Повідомляється, що австрійця затримано вночі з п’ятниці на суботу на території контрольно-пропускного пункту в Дорогуську (на українському боці – Ягодин), коли він намагався виїхати з Польщі.
Затриманого австрійця чекає екстрадиція до Австрії.
Як повідомляв УНН, СБУ не пропустила до України росіянина, який готував провокації в Одесі до 2 травня.